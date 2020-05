India, gruppo di scimmie ruba campioni per test coronavirus

E' successo a Meerut, in India: un gruppo di scimmie ha attaccato un tecnico di laboratorio ed è scappato con dei campioni di sangue di pazienti che erano risultati positivi al Covid-19. E' scattato subito l'allarme per il rischio che la "refurtiva" venga portata in aree densamente popolate della zona e possa potenzialmente diffondere il virus