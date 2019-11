Non è ancora arrivato il Black Friday (che nel 2019 cade il 29 novembre) che già ci si prepara al Cyber Monday. Un tempo erano due eventi diversi e distinti. Negli ultimi anni si sono però allargati a tal punto da costituire un'intera settimana di sconti e offerte. E più sfumate sono anche le abitudini degli utenti, che ormai acquistano online non solo nel lunedì cibernetico ma anche durante il "venerdì nero".

Come nasce il Cyber Monday

Negli Stati Uniti, dov'è nato, il Cyber Monday ha superato il Black Friday nonostante sia un appuntamento molto più recente. La sua nascita risale infatti al 2005, quando la National Retail Federation (la federazione nazionale dei commercianti statunitensi) notò un picco degli acquisti online nel lunedì successivo al giorno del Ringraziamento. Probabilmente il fenomeno era legato al fatto che gli utenti iniziavano a cercare online occasioni in coda al Black Friday. Anno dopo anno, il lunedì cibernetico ha guadagnato sempre più spazio. E anche l'edizione 2019, fissata per il 2 dicembre, dovrebbe aggiornare la tabella dei record.

Occhi sulle grandi piattaforme

Il Cyber Monday è tradizionalmente “cibernetico” non solo per il canale utilizzato ma anche per gli articoli preferiti dagli acquirenti: la tecnologia l'ha infatti sempre fatta da padrone. Anche se, con l'e-commerce ormai andato ampiamente oltre la nicchia di utenti delle origini, gli acquisti sono diventati sempre più generalisti. L'anima “tech”, comunque, resta. Occhi puntati quindi sulle grandi piattaforme, come Amazon e eBay. O sui siti delle catena specializzate. L'anticipo degli sconti del Black Friday, che proseguiranno fino (e in alcuni casi oltre) venerdì 29 novembre, sta facendo ritardare la pubblicazione di quelli per il Cyber Monday. Probabile che alcuni ribassi già in corso possano prolungarsi anche nella settimana successiva. E che altri arrivino in aggiunta.

Gli sconti già attivi

Tra i siti che hanno già svelato gli sconti c'è quello di Ryanair, per la quale è in corso una “Cyber week” che proseguirà fino al 3 dicembre. Anche ePrice.it, sito specializzato nell'e-commerce di elettronica, ha unito Black Friday e Cyber Monday in una “Black Marathon”: iniziata il 14 novembre, proseguirà fino al 2 dicembre, con ribassi che si aggiornano ogni 24 ore e permettono di accumulare punti per buoni da sfruttare a gennaio. Pure Mediaworld ha unito i due eventi, con sconti attivi dal 28 novembre al 2 dicembre. Stessa scelta, infine, anche per Unieuro.