Rimanere in coda per molto tempo può innescare una spirale inarrestabile di guai. Una testimonianza riportata su Reddit (un sito o meglio una community molto popolare negli Stati Uniti), ha ad esempio riferito di una zuffa tra un uomo e una guardia di sicurezza. Il primo aveva atteso tutta la notte per entrare per primo in negozio. Al mattino la guardia aveva costeggiato la fila e l'uomo, credendo che cercasse di scavalcarlo, ha picchiato l'addetto