Black Friday, iPhone: tutte le offerte da non perdere

Sono cominciati gli sconti del Black Friday, un'occasione per scovare prodotti a prezzi convenienti, soprattutto nel settore tech. Tra questi, anche diversi modelli di iPhone.

Apple iPhone 12 64GB rosso Da Mediaworld ci sono diverse proposte per chi cerca un iPhone. Si può trovare, ad esempio, l'Apple iPhone 12 64GB rosso a 799 euro al posto di 839. La velocità del 5G. A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone. Un display OLED edge-to-edge. La protezione del Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute quattro volte superiore. E la modalità Notte su ogni fotocamera. A14 Bionic, infatti, è il chip più veloce che uno smartphone abbia mai avuto: rende possibile quello che prima era impensabile, come elaborare migliaia di miliardi di operazioni al secondo sul Neural Engine, o filmare in Dolby Vision, una cosa che nemmeno le videocamere professionali riescono a fare.

Apple iPhone 12 mini 64GB Blu Sempre da Mediaworld è possibile trovare anche l'Apple iPhone 12 mini 64GB Blu a 649 euro invece di 719. La modalità Notte rileva se c’è poca luce e si attiva in automatico per garantire immagini nitide e dai colori brillanti. È possibile catturare con una nitidezza mai vista anche i momenti che prima erano difficili da fotografare, come una passeggiata al chiaro di luna. Lo Smart HDR 3 bilancia gli elementi nell’inquadratura. Oltre che per individuare i volti, lo Smart HDR 3 usa l’apprendimento automatico anche per riconoscere le scene e regolare nitidezza, colore e bilanciamento del bianco dove serve.

Apple iPhone 12 128GB Blu Ancora da Mediaworld, con il Black Friday è in promozione anche l'Apple iPhone 12 128GB Blu, venduto a 826 euro invece di 889. Come si migliora una qualità video che è già la migliore del settore? Aumentando del 27% la resa con poca luce. È possibile girare splendidi video ultradettagliati a qualsiasi ora e si può usare la modalità Notte per le riprese Time-lapse. Registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision, montaggio in Foto o iMovie e visione con AirPlay per guardarli sulla TV, in tutto il loro splendore di colori e dettagli, un’esperienza cinematografica.

Apple iPhone 12 Pro 512GB – Argento Anche da Unieuro è possibile trovare diversi iPhone scontati, come l'Apple iPhone 12 Pro 512GB – Argento a 1.099 euro, ridotto del 23%. Il prezzo di partenza era 1.429 euro. Il 5G diventa Pro. A14 Bionic supera a razzo tutti gli altri chip per smart­phone. Il sistema di fotocamere professionali porta le foto notturne a livelli incredibili, con un salto di qualità ancor più sensazionale su iPhone 12 Pro Max. E il Ceramic Shield resiste quattro volte meglio alle cadute.

Apple iPhone 12 Pro Max 512GB – Oro Sempre da Unieuro, scontato al 20%, c'è l'Apple iPhone 12 Pro Max 512GB – Oro a 1.219 euro al posto di 1.539. Specifiche: dimensioni schermo: 6.7''. Capacità memoria interna: 512 GB; colore del prodotto: Oro. Tipo di display: OLED. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP. Famiglia processore: Apple. Generazione di reti mobili: 5G. Sistema operativo incluso: iOS 14.

Apple iPhone 12 Pro 256GB – Grafite Da Unieuro è possibile trovare, a -18%, anche l'Apple iPhone 12 Pro 256GB – Grafite, venduto a 979 euro invece di 1199. Specifiche: dimensioni schermo 6.1". Capacità memoria interna: 256 GB; colore del prodotto: grafite. Tipo di display: OLED. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP. Famiglia processore: Apple. Generazione di reti mobili: 5G. Sistema operativo incluso: iOS 14.

Apple iPhone 12 mini 64GB – Nero Da Euronics si può trovare l'Apple iPhone 12 mini 64GB – Nero a 649 euro, da un prezzo di partenza di 719. Lo sconto è del 10%. iPhone 12 mini è una superpotenza da 5,4". Ha il 5G per scaricare film in un attimo e guardare video di alta qualità in streaming. Un display Super Retina XDR brillante e compatto. Ceramic Shield per resistere quattro volte meglio alle cadute. Modalità Notte su tutte le fotocamere per foto notturne incredibili. Registrazione, montaggio e riproduzione video HDR in Dolby Vision di qualità cinematografica. E il potente chip A14 Bionic. In più è possibile abbinarlo ai nuovi accessori MagSafe, che si agganciano al volo per ricariche wireless più veloci.

Apple iPhone SE 64GB 2020 – Bianco Sempre da Euronics si può trovare l'Apple iPhone SE 64GB 2020 – Bianco scontato del 7%, a 463 euro invece di 499. Smartphone senza accessori - Display Retina HD Multi-Touch LCD widescreen da 4,7" IPS, 1334×750, True Tone ad ampia gamma cromatica - resistente a schizzi, gocce e polvere - Chip A13 Bionic con motore neurale di terza generazione, Fotocamera da 12MP ƒ/1.8, stabilizzazione ottica dell’immagine, flash True Tone quad-LED - Registrazione video 4K , Videocamera frontale 7MP ƒ/2.2 - Sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home, Siri- Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi non incluso nella confezione) - IOS 13.

Apple iPhone 12 128GB rosso Da Euronics c'è anche l'Apple iPhone 12 128GB rosso, che da 889 euro con uno sconto del 7% è in vendita a 827 euro. iPhone 12 ha il 5G per scaricare film al volo e guardare video di alta qualità in streaming. Un brillantissimo display Super Retina XDR da 6,1". Ceramic Shield per resistere quattro volte meglio alle cadute. Modalità Notte su tutte le fotocamere per foto notturne incredibili. Registrazione, montaggio e riproduzione video in Dolby Vision di qualità cinematografica. E il potente chip A14 Bionic. In più è possibile abbinarlo ai nuovi accessori MagSafe, che si agganciano al volo per ricariche wireless più veloci.

Apple iPhone 12 mini 128GB – Bianco Se cercate un iPhone bianco, sempre da Euronics c'è l'Apple iPhone 12 mini 128GB – Bianco che con uno sconto del 2% è in vendita a 752 euro invece di 769. Specifiche. Dimensioni display-pollici: 5,4 Pollici MegaPixel totali: Megapixel Tot 12 Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB Sistema operativo: Sistema operativo iOS.