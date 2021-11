Black Friday 2021, quando inizia e quando finisce: le date

È venerdì 26 novembre la data ufficiale del Black Friday 2021, il giorno dedicato agli sconti: durerà esattamente 24 ore, da mezzanotte alle 23.59. Mano alla carta di credito o al portafoglio per acquisti a prezzi scontati e super ribassati. Le riduzioni del prezzo di listino dei prodotti raggiungono anche cifre importanti: si va dal 5% fino addirittura al 75%, in alcuni casi anche oltre.

Che cos'è il Black Friday

Il Black Friday è un giorno interamente dedicato agli acquisti, sia online che nei negozi, che cade sempre il giorno successivo alla festività americana del Ringraziamento, meglio conosciuto come Thanksgiving. Si tratta infatti di una giornata speciale pensata per gli acquisti che nasce in America. Secondo alcuni, il nome deriva dai libri contabili dei commercianti, su cui si segnavano in rosso le perdite e con inchiostro nero le entrate. Dopo il Thanksgiving, grazie a queste offerte, i libri contabili - che avevano solitamente la copertina nera - si riempivano di righe colorate di nero.