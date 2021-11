Aspettando il Black Friday, volantino Unieuro, Mediaworld ed Euronics

Nel settore tech ci sono già molte offerte, che anticipano quelle del Black Friday. Tra Smartphone, iPhone, MacBook, epilatori e lavatrici, scopriamo alcune delle promozioni migliori Condividi

Il Black Friday comincia ufficialmente venerdì 26 novembre. In attesa della giornata dedicata agli sconti, soprattutto nel settore tech, sono tante le aziende che hanno deciso di anticipare le promozioni già da venerdì 12. Un'occasione da sfruttare, perché no, in vista dei regali di Natale. Vediamo alcune delle offerte più interessanti.

Apple Watch Series 3 Fino al 17 novembre da Mediaworld ci sono già molte offerte. Ad esempio un Apple Watch Series 3 in alluminio grigio siderale. La riduzione di prezzo va da 229 a 179 euro. Tante le attività che è possibile monitorare tramite l'Apple Watch. Gli anelli Movimento, Esercizio e In piedi mostrano quanto ci si muove ogni giorno; così è possibile sapere se abbiamo passato troppo tempo alla scrivania, quante calorie abbiamo bruciato e quanti minuti di esercizio abbiamo fatto. Grazie all'Apple Watch è possibile tenere traccia di tutto lo sport che pratichiamo.

Apple iPhone 12 mini Tra le altre offerte di Mediaworld, l'Apple iPhone 12 mini 64GB Nero. La velocità del 5G. A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone. Da 719 a 649 euro. Un display OLED edge-to-edge. La protezione del Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute quattro volte superiore. E la modalità Notte su ogni fotocamera. Si possono registrare video HDR a 4K con Dolby Vision, montarli in Foto o iMovie e poi usare AirPlay per guardarli sulla TV.

Samsung Crystal UHD 4K Chi cerca una nuova tv può approfittare degli sconti di questi giorni. Da Mediaworl c'è la smart tv Samsung Crystal UHD 4K, scontata da 749 a 499 euro. Questa tv offre immagini vivide e realistiche con PurColor, tecnologia che consente alla televisione di esprimere una vasta gamma di colori, per immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva. Cavi in ordine e nascosti alla vista, per un ambiente ordinato e piacevolmente elegante.

Apple MacBook Air 13'' Da Mediaworld è possibile trovare scontato anche l'Apple MacBook Air 13'', che da 1159 euro passa a 999. Si tratta del portatile di Apple più sottile e leggero, completamente trasformato dal chip Apple M1. CPU fino a tre volte più veloce. GPU fino a tre volte più scattante. Il Neural Engine più evoluto di sempre, che assicura performance 10 volte migliori per l’apprendimento automatico. Design silenzioso, perché senza ventola.

Braun Silk-expert Pro 5 Tanti sconti anche da Unieuro fino al 18 novembre, con “Manà manà Black Friday”. Tra i prodotti particolarmente apprezzati, come segnalato sul sito, l'epilatore di luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5. Con uno sconto del 44% il prezzo passa da 449,90 a 249,90 euro. Braun Silk-expert Pro 5 è l’epilatore a Luce Pulsata promette una riduzione dei peli in sole 4 settimane. Si adatta in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle per assicurare un equilibrio ottimale tra efficacia e sicurezza. La testina di precisione consente di raggiungere anche le aree più piccole o difficili come viso, zona bikini e ascelle.

Samsung WW90T734DWH Lavatrice Sempre da Unieuro, sconto del 54% sulla lavatrice Samsung WW90T734DWH. Da 1.199 euro a 549,90. La tecnologia Ecolavaggio assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e risparmiando energia. Superveloce: bucato pulito in soli 39 minuti, con performance eccellenti.

Philips 2000 series TAT2205BK/00 Da Unieuro al 50% troviamo la cuffia e auricolare true wireless Philips 2000 series TAT2205BK/00. Da 59,99 a 29,99 euro. Si tratta di una cuffia in-ear, da utilizzare soprattutto per chiamate e per ascoltare la musica. Tecnologia di connessione: True Wireless Stereo (TWS). Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Tipo di microfono: Integrata. Riproduzione audio continua per 12 ore.

Fotocamera Sony DSCHX60B.CE3 Il Black Friday è già cominciato da Euronics. Tra le super offerte troviamo, al -45.37%, la fotocamera Sony DSCHX60B.CE3. Il prezzo scende quindi da 410 a 224 euro. Si tratta di una fotocamera compatta con sensore CCD. Megapixel effettivi 20,4, zoom digitale 120 X e zoom ottico 30 X. Display 3 ", con funzione filmati HD, Wi-fi, connessione HDMI e flash incorporato.

Xiaomi REDMI NOTE 9 PRO 128GB Scontato al -23.41% troviamo, sempre da Euronics, lo smartphone Xiaomi REDMI NOTE 9 PRO 128GB Tropical Green. Da 299 euro lo troviamo a 229 euro. Si tratta di uno smartphone con sistema operativo Android, display LCD 6,67". Memoria 128 GB, velocità 2,3 GHz e fotocamera digitale integrata con megapixel totali 64. Fotocamera frontale e Dual SIM.

Frigorifero Samsung RS66A8101SL/EF Super offerta al 50% sul frigorifero Samsung RS66A8101SL/EF, che passa da 1999 a 999 euro. Con una capienza interna di 634 litri, questo frigo aumenta lo spazio per la conservazione degli alimenti. L’esclusiva tecnologia SpaceMax utilizza uno speciale rivestimento in uretano ad alta densità che permette di avere pareti interne molto più sottili, senza compromettere l’efficienza energetica. In questo modo migliora la capacità interna a parità di dimensioni esterne. Utilizzando la tecnologia Twin Cooling, è possibile scegliere fra 5 diverse modalità, per convertire facilmente il congelatore in un frigorifero e avere più spazio a disposizione per i cibi freschi.