Disinformazione su X, come funzionano le Community notes: un report

Per condurre la sua ricerca, Maldita - che come Sky TG24 è partner del progetto di ricerca AI4TRUST , finanziato dal programma Horizon Europe dell'Unione europea - ha analizzato 1 milione e 175mila note - sia visibili sia non visibili - apposte nel 2024 Secondo il report, “il problema non è tanto l’assenza di note di qualità proposte su tweet che contengono false informazioni, ma il fatto che X spesso non le mostri ai suoi utenti”. E questo perché il social “mostra solo le note che ottengono consenso tra utenti con differenti idee”, in base al funzionamento del sistema spiegato in precedenza.

Tuttavia, secondo Maldita, permangono delle criticità: i dati analizzati mostrano come “un sacco di informazioni utili per gli utenti vengano nascosti da X” a causa della decisione della piattaforma di “equiparare la verità e il consenso”. Infatti, si legge ancora nel report, “l’85% di tutte le note proposte che cita prove fornite dai fact-checkers non sono visibili sui tweet”. Secondo Carlos Hernández-Echaverría il sistema di note della collettività può contrastare la disinformazione ma “dovrà avere un qualche tipo di elemento metodologico simile a quello che hanno i fact-checker. Per cominciare, bisognerebbe garantire alcune cose che attualmente non sono su X”.

Le proposte per migliorarne il funzionamento

In particolare, secondo Carlos Hernández-Echaverría, è necessario che “le note con fonti di qualità e conoscenze specialistiche vengano privilegiate rispetto al ‘consenso’ tra gli utenti che solitamente non sono d'accordo”. Inoltre dovrebbero “apparire più rapidamente sui post che contengono disinformazione virale e pericolosa” e “le piattaforme dovrebbero impedire a gruppi organizzati o utenti con più account di manipolare il sistema”. E ancora, “mentire e ricevere ripetutamente delle note dovrebbe avere delle conseguenze per l'utente, come la rimozione della spunta blu o la possibilità di monetizzare”. E infine “le piattaforme che mettono in campo le Community Notes non dovrebbero poi interferire nel processo” di pubblicazione delle note stesse.

Le note anche su Meta

Il tema del possibile miglioramento delle note su X ha assunto ancora più rilevanza da quando Meta, la società che controlla tra gli altri Facebook e Instagram, ha annunciato per gli Stati Uniti l’addio al suo programma di fact-checking indipendente per virare verso un sistema simile a quello dell’ex Twitter. Il nuovo modello - che per adesso non è in vigore in Europa - è basato sul crowdsourcing della verifica delle informazioni: è infatti affidato a un gruppo selezionato di utenti il compito di aggiungere note di contesto ai contenuti. Non tutti gli utenti, comunque, possono partecipare: di solito sono richiesti requisiti come avere un account verificato e una certa anzianità di utilizzo della piattaforma. Comunque, come si può leggere qui, questo sistema non può essere considerato un’alternativa pienamente efficace. Diversi studi hanno dimostrato come non esista una soluzione unica e definitiva per contrastare la disinformazione: le community notes possono essere utili come integrazione, ma non possono sostituire il lavoro dei fact-checker professionisti.