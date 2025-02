Cybersicurezza, sesto giorni attacchi hacker

Sesto giorno di attacchi Ddos da parte di hacker attivisti russofoni. A quanto si apprende, il gruppo NoName057 continua gli attacchi a siti web italiani rivendicando nuovi target dei settori governativo, trasporti e bancario. L’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale è subito intervenuta per allertare i target e mitigare gli attacchi. Proprio ieri Acn ha pubblicato sul suo sito le linee guida per il contrasto a questo tipo di attacchi.

Nel dettaglio

A quanto si apprende tra gli obiettivi ci sono i siti del ministero dei Trasporti, che ha subito rallentamenti, di alcuni porti e aeroporti, di aziende di trasporto pubblico locale e di una banca. Ormai da sei giorni, con obiettivi di vario tipo, proseguono gli attacchi degli hacker di attivisti russofoni, partiti lunedì scorso. Puntuali, come ogni mattina da lunedì scorso, gli hacker filorussi Noname057 (16) anche oggi hanno bersagliato una ventina di siti italiani con attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service). Alcuni portali sono irraggiungibili, altri rallentati. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è subito intervenuta per allertare i target e mitigare gli attacchi.