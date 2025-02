Redmi Buds 6 Pro, suono top e prezzo low

Grazie al triplo driver coassiale per le alte frequenze le cuffie forniscono un suono abbastanza limpido, anche i bassi non deludono. Dall'app Xiaomi Earbuds si possono personalizzare i settaggi in base alle esigenze personali. La cancellazione attiva del rumore non è quella che si trova nei prodotti molto più costosi ma fa il suo dovere. Abbiamo ascoltato musica e giocato a calciobalilla senza nessun disturbo dal chiasso della pallina.