Amazfit lancia Active 2, lo smartwatch per gli appassionati di sport

Il monitoraggio dello sport

Dicevamo un orologio per gli amanti dello sport: è in grado di monitorare ben 160 modalità sportive tra cui allenamenti avanzati per la corsa, valutazione degli esercizi di forza in termini di fluidità e stabilità dei movimenti e dati dettagliati sul padel. In più c’è il monitoraggio dell’HYROX (di cui Amazfit è partner), la disciplina che combina corsa ed esercizi. L’orologio riconosce in automatico 25 tipi di allenamento per diversi gruppi muscolari, è in grado di valutare la qualità degli allenamenti di forza analizzando parametri come la continuità, il ritmo e la stabilità dei movimenti. Presente anche Zepp Coach, un assistente basato su intelligenza artificiale che crea piani di allenamento personalizzati. Tra le altre funzionalità degne di nota, la possibilità di scaricare gratuitamente le mappe offline. A livello di batteria, Active 2 grazie a un comparto da 270 mAh garantisce almeno 5 giorni di autonomia con un uso intensivo, che possono salire fino a 10 - spiegano da Amazfit - con un utilizzo standard.

Il sistema operativo

Amazfit Active 2 è equipaggiato con il nuovo sistema operativo Zepp OS 4.5 che introduce diverse novità tra cui l’assistente vocale intelligente (legge notifiche, annunci, suggerisce risposte ai messaggi), un nuovo centro notifiche, una tastiera di sistema migliorata che supporta input testuale e vocale, nuove funzioni di accessibilità.

Disponibilità, prezzi e una nuova ambassador

Amazfit Active 2 è venduto in due versioni: nella versione standard a 99 euro, nella versione premium (che aggiunge il vetro zaffiro, un cinturino aggiuntivo e la possiblità di pagare contactless con Zepp Pay) a 129 euro. Durante l’evento di lancio di Active 2 a Madrid Amazfit ha anche annunciato di aver aggiunto un nuovo membro al team di ambassador sportivi: la tennista italiana Jasmine Paolini.