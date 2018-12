PayPal, Black Friday e Cyber Monday: oltre 1 miliardo speso da mobile

Sarà per la diffusione degli smartphone, il successo dell’e-commerce o semplicemente la risonanza di eventi che diventano sempre più popolari: quel che è certo è che mai come quest’anno Black Friday e Cyber Monday hanno rappresentato un’occasione straordinaria, per i consumatori tanto quanto per i commercianti. Lo ribadiscono le cifre diffuse dalla piattaforma di pagamento digitale PayPal, che comunica per la prima volta di aver raggiunto la cifra record di 1 miliardo di dollari relativamente alle operazioni effettuate da mobile. Un traguardo impressionante, raggiunto nel Black Friday e ripetuto pochi giorni dopo durante il Cyber Monday.

Black Friday meglio, ma solo nel mobile

Il trend era stato già evidenziato da Adobe, secondo cui il Black Friday era stato il primo giorno nella storia a far registrare ben 2 miliardi di dollari in affari conclusi tramite gli smartphone. Un dato quindi confermato anche da PayPal, che nel tradizionale ‘venerdì nero’ ha visto sulla propria piattaforma un incremento del 42% nei pagamenti da dispositivi portatili rispetto allo stesso giorno del 2017. Se si guarda soltanto al mobile, il Black Friday è stato meglio del Cyber Monday, che tuttavia è stata la giornata migliore per PayPal se si considerano tutti i pagamenti effettuati, un dato forse dovuto ai moltissimi acquisti completati dai lavoratori che ritornavano alle proprie scrivanie.

PayPay, più di 25.000 dollari al secondo

Le cifre si fanno ancor più impressionanti entrando nel dettaglio: secondo quanto riportato da TechCrunch, nel periodo compreso tra il Giorno del ringraziamento e il Cyber Monday, le operazioni concluse da mobile sono state per PayPal il 43% di quelle totali. Nello stesso lasso di tempo, la piattaforma processava circa 25.000 dollari al secondo, 11.000 dei quali da dispositivi portatili. Nel frattempo, i confini di questo ‘ponte’ dedicato allo shopping si fanno sempre più sfumati, dato che molti venditori inaugurano le offerte prima del ringraziamento o proseguono oltre il Cyber Monday. PayPal sottolinea però come questo concentrarsi di eventi abbia aumentato anche la generosità dei consumatori: nel ‘Giving Tuesday’, il martedì successivo al Giorno del ringraziamento dedicato alle donazioni, la cifra ha toccato i 98 milioni di dollari, con un aumento del 51% rispetto al 2017.