Black Friday 2019, le migliori offerte tecnologiche

Il Black Friday è una continua caccia allo sconto. Soprattutto online, dove alle offerte fisse si aggiungono quelle a tempo, in vigore per un giorno o soltanto per poche ore. I ribassi (e quindi la convenienza) variano di minuto in minuto. Ma con una certezza: anche quest'anno la tecnologia sarà uno dei settori in cima alle preferenze degli utenti.

Occasione smartphone



Il sito di comparazione prezzi Idealo.it ha individuato i prodotti più popolari. Sono quelli più cercati e forniscono quindi (con buona approssimazione) una lista degli articoli più desiderati. Tra gli smartphone c'è l'iPhone 11, l'ultimo della serie. Ci sono oscillazioni di prezzo, ma è difficile trovare ribassi consistenti. Possibile (a seconda delle vendite registrate nella stagione natalizia) che gli sconti arrivino più in là. Alcune occasioni sono invece disponibili sull'iPhone XR, lanciato nel nel 2018. Si rintracciano sconti sia online sia in alcune catene specializzate, come Mediaworld. Gli amanti degli smartphone mostrano grande interesse anche per i marchi cinesi. Tra i più desiderati ci sono Xiaomi Redmi Note 8 Pro (per altri modelli sono in corso ribassi su Amazon) e Huawei P30 Pro.

La febbre del gioco



Rimanendo nella lista dei più popolari di Idealo, nelle primissime posizioni si inseriscono due console. Da quando è arrivata sul mercato, la Nintendo Switch ha affiancato la Playstation come uno degli articoli più cercati. I prezzi dipendono chiaramente dalla versione del dispositivo ma anche dal “pacchetto” con il quale viene venduto: in alcuni casi corpo e controller sono abbinati a un gioco. Il prezzo di base cresce, ma in caso di ribassi cresce anche il risparmio. Resta alta la richiesta della console Sony. La quarta edizione si avvia verso il tramonto del suo ciclo. E proprio per questo ci potrebbero scappare offerte interessanti.

Orecchie allo sconto

I gadget, di questi tempi, si sprecano. Come lo scorso anno, tra i più ambiti ci sono gli auricolari senza fili. Gli AirPods sono sempre i capofila. Il prezzo di partenza è salato, ma risparmiare è possibile. Quest'anno, poi, è il primo Black Friday dal lancio della seconda generazione degli auricolari. Potrebbero quindi esserci occasioni per quella precedente. Per chi volesse cuffiette wireless, le alternative più a buon mercato non mancano, sia tra le offerte stabili che tra quelle "lampo".

Gli smart speaker popolari

Non sono più una novità assoluta. E proprio per questo gli smart speaker hanno prezzi sempre più convenienti. Chiaro che Amazon, che oltre a venderli li produce, ci punti. In particolare, il sito sta dando grande evidenza all'Echo Show 5, il "maggiordomo digitale" dotato di schermo. Guardando alla concorrenza, il Google Home Mini (il dispositivo base animato da Google Assistant) su trova a prezzi popolari, anche sotto i 20 euro.