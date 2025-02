RS 4 Mini, DJI presenta il suo nuovo stabilizzatore semi-professionale

Sono tantissime le possibilità offerte da RS 4 Mini. tra le modalità di utilizzo troviamo PAN FOLLOW (movimento solo in orizzontale), PAN AND TILT FOLLOW (movimento orizzontale e verticale), FPV PAN TILT AND ROLL FOLLOW (tutti e tre gli assi dello stabilizzatore seguono il movimento), la modalità manuale e la modalità 3D ROLL 360 (che permette di usare il joystick per controllare a 360 gradi la rotazione orizzontale). Il gimbal si può utilizzare nella maniera classica, nella modalità “sottosopra” per registrare da angolature basse o oggetti per terra, con impugnatura “a torcia” oppure in una modalità che permette l’aggancio di monitorini esterni.