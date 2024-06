Europei di Atletica 2024 a Roma, il medagliere: Italia al primo posto

È la miglior Nazionale di sempre. Lo dicono i numeri. Lo conferma quella serata dell’8 giugno che è e rimarrà nella storia. Quella con la S maiuscola. Quando in soli 42 minuti, sotto il cielo della capitale, arrivano tre ori per l’Italia dell’atletica. Uno di seguito all’altro. Record che però non avrebbero lo stesso peso senza i loro sorrisi e le loro urla. Avvolti dal tricolore Jacobs, Simonelli e Fabbri. O quei 2,37m raggiunti nel salto in alto da colui che sventolerà proprio quel tricolore ai prossimi Giochi di Parigi Gianmarco Tamberi. Sono tante le storie che ci hanno fatto sognare – anche in ottica Parigi – agli Europei 2024 di atletica a Roma.