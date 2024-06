Europei di atletica a Roma, bronzo per Tecuceanu negli 800 metri

L'azzurro ha concluso in 1'45"40. Orob al francese Gabriel Tual in 1'44"87, argento allo spagnolo Mohamed Attaoui in 1'45"20

L'azzurro Catalin Tecuceanu vince la medaglia di bronzo negli 800 metri agli Europei di atletica leggera a Roma. Oro per il francese Gabriel Tual e argento per lo spagnolo Mohamed Attaoui. L'atleta italiano ha conquistato la terza posizione del podio in 1'45"40. Il vincitore Tual ha corso in 1'44"87, Attaoui in 1'45"20.