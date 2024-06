Europei atletica, doppietta azzurra nella mezza maratona: oro a Crippa

Nella rassegna in corso a Roma l'atleta azzurro porta a casa l'oro in 1:01.03 con il compagno, Pietro Riva, subito dietro a completare la doppietta. Con questo doppio successo le medaglie italiane agli europei di atletica salgono a 12 in totale

La prestazione vincente degli azzurri della mezza maratona fa seguito ad altre esaltanti prestazioni dei nostri atleti. Un'altra doppietta è quella arrivata ieri nella finale della gara di velocità: oro al campione olimpico Jacobs in 10"02, argento a Chituru Ali. E poi ancora: Leonardo Fabbri ha vinto l'oro nel getto del peso, stesso risultato anche per Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli. Oro e argento nella 20 km di marcia femminile sono arrivati con Antonella Palmisano e Valentina Trapletti. Bronzo nella 20 km di marcia maschile invece, con Fortunato, mentre un argento nel salto in lungo è stato vinto con Furlani.

Yeman Crippa conquista l'oro nella mezza maratona agli europei di atletica a Roma. Insieme a lui sul podio anche Pietro Riva che si prende l'argento davanti al tedesco Petros a completare la trionfale prestazione azzurra. Si tratta di un altro successo per l'Italia che conquista anche la medaglia d'oro a squadre: Crippa porta a casa il primo posto in 1:01.03 con il compagno subito dietro a completare la clamorosa doppietta. Con questo nuovo, doppio, successo le medaglie italiane agli europei di atletica di Roma salgono a 12 in totale.

Crippa: "Felice per l'oro, fiducia per Parigi"

"Ero straemozionato di correre qui a Roma, sono molto contento. Riconfermare l'oro è stato tosto, sia per il clima che per il nervosismo, ho avuto un leggero fastidio al fianco ma sono contento di averla portata a casa e ora si va avanti. Convinto della scelta della strada? Si, ora spero di parlare di una grande prestazione anche alle Olimpiadi e di fare una maratona che potrebbe essere alla mia portata". Queste le parole di Yeman Crippa, dopo la sua vittoria. A caldo ecco poi anche le parole di Riva che sottolinea come questo sia "il momento più bello della carriera, sono stato battuto da un grande amico e sono felice che sia stato lui a vincere. Non mi aspettavo il secondo posto, sapevo che sono più bravo in strada che in pista, durante la gara mi sentivo benissimo e alla fine mi sono detto di andare a prendere la medaglia. Quando hai Stefano Baldini come guida qualcosa salta fuori", ha aggiunto l'atleta azzurro.