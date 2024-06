Roma, Europei di atletica 2024: il programma e dove vederli in tv

Meno di due mesi all'evento sportivo più importante dell'anno. Per prepararsi, i grandi campioni dell’atletica scendono già in pista dal 7 al 12 giugno. Ecco il programma e gli orari di tutte le gare, gli italiani da seguire e il calendario completo dell’evento

Manca pochissimo. Meno di due mesi alle gare di atletica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. E per prepararsi all’evento più importante della stagione, le migliori stelle dell'atletica leggera continentali si sfideranno dal 7 al 12 giugno in quello che si preannuncia come un vero e proprio test: i Campionati europei di Roma 2024. Le gare potranno essere seguite in diretta su Sky e in streaming su NOW.