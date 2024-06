Roma, Marcell Jacobs agli Europei di atletica: dove e quando corre

Sale l'attesa per la gara che vedrà protagonista il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs. Il velocista azzurro è pronto a scendere in pista a Roma, in occasione degli Europei di atletica leggera 2024, per difendere il titolo conquistato due anni fa a Monaco. Oltre all'individuale, lo sprinter lombardo correrà anche la 4x100 metri maschile con gli altri atleti azzurri. L'obiettivo dell'atleta, la cui miglior prestazione dell'anno è il 10.03 di Oslo, è quello di scendere sotto i 10 secondi.