4/10 ©Getty

“Grazie a chi ha tifato per me. Sono stati mesi complicati, vincere l'oro è entusiasmante e mi dà fiducia per il futuro”, ha detto il neocampione europeo: “Non sono soddisfatto al massimo della gara, probabilmente ho corso meglio in semifinale e in finale ho accusato un po' di tensione. Va bene così, l'importante era arrivare davanti a tutti"