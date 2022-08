Europei atletica 2022, è il giorno di Jacobs e Tamberi: il programma

I due ori olimpici di Tokyo scendono in pista all’Olympiastadion di Monaco di Baviera. "Gimbo" sarà in pedana alle 18.35 per le qualificazioni del salto in alto. Il velocista corre la semifinale alle 20.19 con eventuale finale alle 22.15. Intanto in giornata è arrivata la prima medaglia azzurra nella rassegna continentale: il bronzo di Matteo Giupponi nella 35km di marci ascolta articolo Condividi

Entrano nel vivo gli Europei di atletica 2022. Oggi all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, scendono in pista Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, gli ori olimpici di Tokyo 2020 chiamati a ripersi anche nella rassegna continentale. “Gimbo”, arrivato quarto ai Mondiali di Eugene meno di un mese fa, andrà in pedana alle ore 18.35 per le qualificazioni del salto in alto. In gara anche gli altri italiani Marco Fassinotti e Christian Falocchi. Serve superare l’asticella a 2,28 metri oppure rientrare tra i migliori dodici della qualificazione. In serata poi tocca a Jacobs. Alle 20.19, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100, sarà impegnato nella semifinale dei 100. L’azzurro, accreditato di un 10”04 stagionale (batteria dei Mondiali di Eugene e finale del meeting di Savona a maggio), nella terza ed ultima semifinale correrà in quarta corsia. Accedono alla finale delle ore 22.15 i primi due di ciascuna semifinale e i due migliori tempi. Sempre stasera, alle 21,08, allo stadio olimpico attesa nella finale dei 5000 metri per Yeman Crippa: l’azzurro potrebbe ambire al podio nella gara che vede due favoriti, il norvegese campione del mondo Jakob Ingebrigtsen e lo spagnolo Mohamed Katir.

La prima medaglia azzurra è il bronzo di Giupponi vedi anche Europei atletica, Giupponi bronzo nella 35km di marcia Intanto oggi è arrivata la prima medaglia per l'Italia dell'atletica agli Europei di Monaco di Baviera. È il bronzo nella 35 km di marcia di Matteo Giupponi, che conquista il podio in 2h30:34 dopo una gara condotta nelle posizioni di vertice. Alle spalle dell'imprendibile spagnolo Miguel Angel Lopez, oro in 2h26:49, l'azzurro viaggia sempre nel gruppo degli inseguitori mentre a una decina di chilometri dal traguardo c'è l'attacco del tedesco Christopher Linke che coglie l'argento in 2h29:30. L'azione decisiva di Giupponi per il terzo posto è arrivata quando mancavano sei chilometri: il 33enne dei Carabinieri, fino a quel momento quarto, riesce a sorpassare lo spagnolo Manuel Bermudez (ai piedi del podio con 2h32:31). Per il bergamasco, legato sentimentalmente alla marciatrice azzurra Eleonora Giorgi e presto papà, è la prima medaglia internazionale della carriera a livello assoluto, dopo essersi messo in luce nelle scorse stagioni anche nella 20 km piazzandosi ottavo ai Giochi di Rio nel 2016.

Cosa c’è da sapere sugli Europei di atletica leggi anche Atletica, Tamberi lascia il padre-coach: “Diversità di vedute” La rassegna si svolge dal 15 al 21 agosto 2022 a Monaco di Baviera, in Germania. Previste 48 specialità: 24 maschili e 24 femminili. Le gare di corsa (tranne maratona e marcia) si svolgono all’Olympiastadion, così come i concorsi e le prove multiple. Le due gare di maratona, maschile e femminile, si corrono su un circuito cittadino con partenza e arrivo in Odeonsplatz.