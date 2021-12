13/13 ©Getty

FOOTBALL - Per gli appassionati degli sport a stelle e strisce, il 13 febbraio è il giorno del Super Bowl. L’evento, giunto alla 56esima edizione, è la finale della Nfl di football e si svolgerà al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Sarà la prima volta nella storia in cui un Super Bowl verrà giocato mentre è in corso un'edizione dei Giochi Olimpici (in questo caso quelli invernali in Cina)