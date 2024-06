Europei Atletica, Filippo Tortu argento nei 200 metri

Sport

Con 9'99, il giovane lombardo è stato il primo azzurro ad infrangere la mitica barriera: non c’era riuscito neppure il leggendario Pietro Mennea. Alle Olimpiadi di Tokyo, insieme a Marcell Jacobs (oro nei 100 e nuovo detentore del record italiano), Lorenzo Patta, e Fausto Desalu, ha contribuito in modo decisivo al leggendario oro nella staffetta 4x100

Filippo Tortu inizia a praticare atletica leggera nel 2006 all'età di otto anni, nella Polisportiva Besanese, storica società di Besana in Brianza. Già nel 2010 e 2011 arrivano le prime vittorie di rilievo con i successi nelle categorie prima e seconda media. Per lui c’è il titolo di ragazzo più veloce di Milano ed è quello il momento in cui decide di dedicarsi definitivamente all'atletica allenato dal padre Salvino, ex velocista