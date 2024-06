Europei Atletica, Palmisano oro e Trapletti argento nella marcia 20km

Con una straordinaria prestazione sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto tattico, Palmisano ha trionfato sulla distanza che nel 2021 l'aveva laureata campionessa olimpica, concludendo in 1:28:09. Seconda Valentina Trapletti, col tempo di 1:28:37, per una importante doppietta italiana

Doppietta Italia nella marcia 20km femminile. Antonella Palmisano è la nuova campionessa d'Europa della specialità. L'azzurra ha dominato la gara disputata al Foro Italico a Roma concludendo in 1:28:09. Argento per Valentina Trapletti, 1:28:37.

Palmisano oro, Trapletti argento



Con una straordinaria prestazione sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto tattico, Palmisano ha conquistato l'oro europeo sulla distanza che nel 2021 l'aveva laureata campionessa olimpica. Sul percorso ricavato tra lo stadio dei Marmi e piazza della Fontana della Sfera con arrivo all'interno dello stadio Olimpico, la 32enne marciatrice pugliese di Mottola ha mostrato ancora una volta la sua superiorità. 'Nelly' verso il decimo chilometri ha incrementato l'andatura per poi scappar via poco dopo metà gara. A conferma della lunga tradizione italiana del 'tacco-punta', c'è l'argento della 38enne milanese Valentina Trapletti, a fine aprile oro ai Campionati mondiali a squadre nel nuovo format della staffetta mista. Medaglia di bronzo all'ucraina Lyudmila Olyanovska (1h28'48). Nella storia degli Europei, è il terzo oro per la marcia femminile italiana dopo le due vittorie dell'indimenticabile Annarita Sidoti sui 10 chilometri nel 1990 e nel 1998.