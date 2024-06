Atletica: Italia oro 4x100, argento staffetta 4x400 e Iapichino

Quattro medaglie italiane: vittoria per la 4x100 azzurra composta da Meluzzo, Jacobs, Patta e Tortu; argento per Sito, Aceti, Mele e Scotti, arrivati secondi nella staffetta 4x400; Larissa Iapichino ha vinto l'argento nel salto in lungo; Arese bronzo nei 1.500 metri maschile. Niente podio ma record italiano, invece, per la 4x400m femminile. Di nuovo in tribuna il presidente Mattarella ascolta articolo

L'Italia ha vinto quattro medaglie - un oro, due argenti e un bronzo - nella serata finale dei campionati europei di atletica leggera di Roma 2024. La prima medaglia è stata conquistata nella staffetta 4x400 maschile da Sito, Aceti, Mele e Scotti. La seconda medaglia d'argento l'ha vinta Larissa Iapichino nel salto in lungo. La terza è il bronzo di Pietro Arese nei 1.500 metri maschile. La quarta è l'oro della 4x100 azzurra composta da Matteo Meluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Con questa vittoria l’Italia porta il medagliere azzurro a quota 24: 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Quarto posto, invece, per la 4x400 metri femminile, che ha comunque fatto registrare il record italiano. In tribuna a Roma, anche nell’ultima giornata della competizione, c’è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: martedì il capo dello Stato ha assistito alla vittoria di due ori (Gianmarco Tamberi nell'alto e Nadia Battocletti nel 10mila metri) e un argento (Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli). L'Italia ha concluso al primo posto il medagliere dei XXVI Campionati europei di atletica leggera di Roma con 24 medaglie, 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Ai piedi dell'Italia, tutte ferme a quattro ori, Francia, Gran Bretagna e Norvegia.

L'oro della 4x100 azzurra A vincere la medaglia d’oro nella 4x100 maschile, con il tempo di 37.82, sono stati Matteo Meluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Argento all'Olanda e bronzo alla Germania. L’argento nella staffetta 4x400 maschile L’Italia ha vinto l’argento nella 4x400 maschile nonostante il forfait all'ultimo di Alessandro Sibilio. Per gli azzurri hanno corso Sito, Aceti, Mele (che ha preso il posto del napoletano) e Scotti come ultimo frazionista. L’Italia è riuscita a resistere alla rimonta della Germania, arrivata terza per un centesimo. Oro al Belgio. L’argento di Larissa Iapichino Larissa Iapichino ha vinto la medaglia d'argento nel salto in lungo con la misura di 6,94 metri. L'oro è andato alla tedesca Mihambo, la medaglia di bronzo alla portoghese De Sousa. "Sono riuscita a tirar fuori il meglio di me, questo è un argento bellissimo in casa. Ho saputo ritrovare me stessa e non ho deluso le persone che erano qui con me", ha commentato Iapichino subito dopo la medaglia vinta. Il Bronzo di Pietro Arese È poi arrivato il bronzo di Pietro Arese nella gara dei 1.500 metri maschile. L’azzurro, con 3'33″34, ha conquistato il podio in volata grazie a un grande scatto finale e si è piazzato alle spalle del dominatore norvegese Jakob Ingebrigtsen (3'31″95) e del belga Jochem Vermeulen (3'33″30). Quarto posto per la 4x400 femminile Niente medaglia ma record italiano, invece, per la 4x400m femminile. Le azzurre Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione sono arrivate quarte ma hanno siglato il nuovo record italiano correndo la gara in 3:23.40. L'oro è andato all'Olanda, mentre l'Irlanda ha conquistato l'argento e il Belgio il Bronzo. vedi anche Europei di Atletica 2024 a Roma, il medagliere: Italia al primo posto

Mattarella in tribuna In piedi per la 4x100 maschile anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha esultato per il successo di Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu e poi ha accolto in tribuna gli staffettisti azzurri per complimentarsi. Abbraccio anche tra i due campioni olimpici Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Dopo la medaglia d'argento, anche gli atleti della 4x400 sono andati in tribuna autorità dal presidente della Repubblica, che si è complimentato con loro. La stessa passerella presidenziale, poi, è toccata anche ad Arese dopo il bronzo nei 1.500 e a Larissa Iapichino. Mattarella ha seguito le gare allo stadio Olimpico per la seconda serata consecutiva. Prima di sedersi in tribuna assistere all'ultima giornata degli Europei, il capo di Stato si è intrattenuto in un breve colloquio con Gianmarco Tamberi e la moglie. Mattarella ritroverà Tamberi anche giovedì al Quirinale per la consegna della bandiera in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. vedi anche Europei atletica, Tamberi è oro come Battocletti. Argento Sibilio