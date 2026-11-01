La decima giornata di campionato prosegue oggi con cinque partite: alle 12.30 il Como ha vinto 1-0 contro il Venezia, alle 15 sono iniziate Frosinone-Torino e Lazio-Cagliari, alle 18 c’è Lecce-Genoa, alle 20.45 in scena il big match Juventus-Napoli. Il turno si è aperto ieri con la vittoria del Milan 3-1 nel derby contro l’Inter, il 2-1 del Bologna contro il Monza e il successo della Roma 5-2 in trasferta contro l’Udinese
La decima giornata di Serie A prosegue oggi con cinque partite: alle 12.30 il Como ha vinto 1-0 contro il Venezia, alle 15 sono iniziate Frosinone-Torino e Lazio-Cagliari, alle 18 c’è Lecce-Genoa, alle 20.45 in scena il big match Juventus-Napoli. Il turno si è aperto sabato con la vittoria del Milan 3-1 nel derby contro l’Inter, il successo 2-1 del Bologna contro il Monza e la vittoria della Roma 5-2 in trasferta contro l’Udinese. La decima giornata si chiude lunedì con Sassuolo-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Parma alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Como-Venezia
Il Como soffre, ma vince 1-0 contro il Venezia. I padroni di casa partono meglio e dominano il gioco, anche se non riescono a concretizzare. L’occasione migliore al 24’, con Stankovic che salva su Da Cunha. Al 27’ viene concesso un rigore al Venezia per un tocco di braccio di Milla, poi il Var revoca il penalty. Il Como continua ad attaccare e al 43’ arriva il gol che decide la partita: rigore per un fallo di Juan Jesus su Douvikas, Da Cunha va sul dischetto e non sbaglia. Nel secondo tempo il Venezia prova a spingere e il Como resiste: finisce 1-0 per la squadra di Fabregas, che conquista il quarto successo consecutivo in campionato e sale a due punti dall'Inter (che affronterà nel prossimo turno).
Il tabellino di Como-Venezia 1-0 (GLI HIGHLIGHTS)
43' pt rigore Da Cunha
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (36' st Smolcic), Ramon, Kempf, Kaiki; Ricci (28' st Perrone), Milla: Da Cunha (28' st Liberali), Paz (28' st Caqueret), Baturina (39' st Valle); Douvikas. All.: Fabregas
VENEZIA (5-3-2): Stankovic; Hainaut (17' st Sagrado), Halhal, Moreno, Juan Jesus, Mazzocchi; Helgason (32' st Rrahmani), Sohm (17' st Basic), Busio (9' st Kike Perez); Adams, Lauberbach (9' st Yeboah). All.: Nicola
Ammoniti: Sohm e Juan Jesus per gioco falloso, Kaiki per comportamento non regolamentare.
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