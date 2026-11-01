La decima giornata di campionato prosegue oggi con cinque partite: alle 12.30 il Como ha vinto 1-0 contro il Venezia, alle 15 sono iniziate Frosinone-Torino e Lazio-Cagliari, alle 18 c’è Lecce-Genoa, alle 20.45 in scena il big match Juventus-Napoli. Il turno si è aperto ieri con la vittoria del Milan 3-1 nel derby contro l’Inter, il 2-1 del Bologna contro il Monza e il successo della Roma 5-2 in trasferta contro l’Udinese

La decima giornata di Serie A prosegue oggi con cinque partite: alle 12.30 il Como ha vinto 1-0 contro il Venezia, alle 15 sono iniziate Frosinone-Torino e Lazio-Cagliari, alle 18 c’è Lecce-Genoa, alle 20.45 in scena il big match Juventus-Napoli. Il turno si è aperto sabato con la vittoria del Milan 3-1 nel derby contro l’Inter, il successo 2-1 del Bologna contro il Monza e la vittoria della Roma 5-2 in trasferta contro l’Udinese. La decima giornata si chiude lunedì con Sassuolo-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Parma alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).