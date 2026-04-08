Olimpiadi, Mattarella riceve gli atleti italiani al Quirinale. FOTO

I sei alfieri azzurri olimpici e paralimpici di Milano Cortina hanno riconsegnato la bandiera tricolore nelle mani del presidente della Repubblica. "Questi Giochi hanno scritto una pagina indimenticabile. I medaglieri sono colmi", ha detto il capo dello Stato, che ha evidenziato il ruolo dello sport come "testimone di civiltà che non si arrende alle prepotenze" in un mondo segnato da "tempi difficili, offuscati da venti di odio"