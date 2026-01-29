Champions League 2025/2026, le squadre qualificate agli ottavi e ai playoff
Si qualificano agli spareggi, tutte come testa di serie, Inter, Juventus e Atalanta. Eliminato il Napoli. Volano direttamente agli ottavi, nell'ordine: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City
- Otto squadre agli ottavi, 16 ai play-off: si è chiusa la prima fase della Champions League. Ecco nel dettaglio chi si è qualificato.
- Prima nel girone unico è l'Arsenal: 8 vittorie su 8 partite giocate, 24 punti, guida la classifica e vola agli ottavi.
- Segue il Bayern Monaco, a quota 21 punti: 7 vittorie su 8 partite giocate, solo l'Arsenal lo ha battuto (era il 26 novembre 2025).
- Terzo in classifica, 6 vittorie su 8, 18 punti totalizzati, ecco il Liverpool.
- Quarto posto per il Tottenham: 17 punti, 5 vittorie su 8, 2 pareggi, 1 sconfitta.
- l Barça e i suoi 16 punti: 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
- Sedici punti e stessi risultati (5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) per il Chelsea.
- Entrano nel girone unico anche i portoghesi dello Sporting: 16 punti, 5 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta.
- Ultimo classificato agli ottavi è il Manchester City. I punti sono sempre 16, le vittorie 5, i pareggi 2, le sconfitte 1.
- Si qualifica ai playoff come testa di serie il Real Madrid: 15 punti, 5 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte.
- Ecco anche l'Inter in testa di serie: di nuovo 15 punti, 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte.
- A quota 14 punti il Paris Saint German: 4 vittorie, 2 sconfitte, 2 pareggi.
- Poi il Newcastle, sempre 14 punti, 4 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi.
- La Juve partirà da 13 punti: 3 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta.
- Quattro vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte, anche l'Atletico Madrid è a 13 punti.
- Stessi numeri per l'Atalanta: anche la Dea va ai playoff come testa di serie, con 13 punti, 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.
- Sono invece 12 i punti del Bayer Leverkusen: 3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte.
- Ultimo classificato come testa di serie ai playoff è il Borussia Dortmund: 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte.
- Va ai playoff ma non come testa di serie l’Olympiacos, che fin qui ha guadagnato 11 punti: 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.
- Dieci i punti del Brugge, con 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.
- Nove i punti del Bodø/Glimt, con 2 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi.
- Chiude la lista di qualificati il Benfica: 9 punti, 3 vittorie, 0 pareggi, 5 sconfitte.