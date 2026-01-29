Offerte Sky
Champions League 2025/2026, le squadre qualificate agli ottavi e ai playoff

Sport fotogallery
25 foto
Ansa/Getty

Si qualificano agli spareggi, tutte come testa di serie, Inter, Juventus e Atalanta. Eliminato il Napoli. Volano direttamente agli ottavi, nell'ordine: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City

