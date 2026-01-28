Offerte Sky
Lazio e Napoli, stop dal Viminale alla trasferte dei tifosi fino a fine stagione

La decisione arriva dopo gli scontri in autostrada tra gli ultras delle due squadre avvenuti sull'autostrada A1 domenica scorsa

Stop alle trasferte per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione calcista. Lo ha deciso Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo gli scontri avvenuti domenica scorsa sull'autostrada A1, dove la polizia ha identificato circa 400 ultras delle due squadre coinvolti nei disordini esplosi all'alba.

Gli scontri sull'A1

Un episodio che ripropone dinamiche già viste appena una settimana prima, quando, nei pressi di Bologna, circa 200 ultras di Roma e Fiorentina si erano affrontati sempre sull'A1. Questa volta il teatro degli scontri è stato il tratto tra Ceprano e Frosinone: i tifosi laziali rientravano dalla trasferta di Lecce, mentre quelli del Napoli erano diretti a Torino per la partita contro la Juventus.

Decine di automobilisti hanno segnalato la "battaglia" in corso sulla carreggiata, dove gruppi di giovani incappucciati, armati di mazze e bastoni, si sono fronteggiati bloccando il traffico per alcuni minuti.

