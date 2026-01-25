E' accaduto questa mattina presto lungo l’autostrada A1, sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone. La polizia ha segnalato la presenza di più persone con il volto coperto e armate di bastoni che si stavano affrontando. All’arrivo degli agenti le persone si sono allontanate. Bloccati e identificati 80 laziali: il materiale in loro possesso è stato sequestrato
Scontri all'alba sull'autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si apprende, i due gruppi sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord che è stata bloccata per alcuni minuti. Sul posto la polizia e la polizia stradale. I partecipanti, di cui molti a volto coperto, si sono fronteggiati con mazze e bastoni. Nessun ferito.
Scontri tra tifosi su A1 tra Ceprano e Frosinone
I tifosi della Lazio, di ritorno dalla trasferta di Lecce, e i sostenitori del Napoli, in viaggio verso Torino per l’incontro serale di campionato con la Juventus, si sarebbero fermati e scesi dai propri mezzi per ingaggiare una colluttazione sulla carreggiata autostradale. Una pattuglia della Polizia Stradale ha visto lo scontro tra i due gruppi all'altezza di Pofi. Sono stati registrati anche danni ad alcune auto parcheggiate alla stazione di servizio Macchia Est. Sono in corso indagini.
Approfondimento
Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma
Con mazze e bastoni lungo la carreggiata, nessun ferito
Da una prima ricostruzione, gli ultras sono scesi da auto e minivan e si sono scontrati lungo la carreggiata tra Ceprano e Frosinone. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di più persone con il volto coperto, armate di bastoni, che si stavano affrontando direttamente sulla carreggiata autostradale, che è rimasta chiusa per alcuni minuti. Poi i due gruppi sono risaliti nei veicoli e si sono allontanati.
Approfondimento
Roma e Fiorentina, stop Viminale trasferte tifosi fino fine stagione
Bloccati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelli
Ottanta tifosi laziali sono stati intercettati all'alba dalla polizia al casello di Monte Porzio Catone, dopo gli scontri avvenuti sull'A1 con ultras del Napoli. Una volta bloccati sono stati compiutamente identificati anche con il supporto della polizia scientifica. Dall'interno di uno dei van diretti verso la barriera autostradale, alla vista degli agenti, sono stati buttati lungo il ciglio della strada oggetti atti ad offendere e coltelli da cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato.