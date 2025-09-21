Serie A, Lazio-Roma 0-1. Ora Torino-Atalanta e Cremonese-Parma

Esplora tutte le offerte Sky
Serie A, quarta giornata: Lazio-Roma 0-1. Ora Torino-Atalanta e Cremonese-Parma

Sport
©Ansa

Pellegrini decide il derby della Capitale approffitando di un errore della difesa biancoceleste. Due espulsi: Belahyane e Guendouzi. Alle 18 in campo anche Fiorentina-Como e alle 20.45 Inter-Sassuolo. Il posticipo di lunedì è Napoli-Pisa (ore 20.45)

ascolta articolo

Nella quarta giornata di Serie A, la Roma vince il derby con la Lazio grazie alla rete di Pellegrini al 38'. Le altre partite di oggi, domenica 21 settembre, sono Torino-Atalanta (ore 15), Cremonese-Parma (ore 15), Fiorentina-Como (ore 18) e Inter-Sassuolo (ore 20.45). Chiude il posticipo Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre, ore 20.45). Si sono già giocate Lecce-Cagliari 1-2, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1 e Udinese-Milan 0-3.

La cronaca di Lazio-Roma

Prima chance per la Lazio al 17', con Pedro che combatte e tiene il pallone, poi si apre sul sinistro e calcia alto sopra la traversa. Al 29' altra buona occasione per la squadra di Sarri: conclusione sul secondo palo di Zaccagni, Svilar devia in calcio d'angolo. Il gol dei biancocelesti sembra davvero maturo: al 33' Rovella entra in area, mette in mezzo ma sia Dia che Zaccagni non arrivano per un soffio. Eppure, nonostante la pressione biancoceleste, a passare in vantaggio è la Roma al 38': Nuno Tavares si fa soffiare un pallone in area da Rensch, Soulé la appoggia a Pellegrini che di prima intenzione infila Provedel. Ora i giallorossi prendono campo, con Provedel che in due occasioni salva i suoi. Al 54' clamoroso errore di Dia, che a tu per tu con Svilar manda alto. La Lazio si risveglia e al 76' va vicinissima al pareggio: Castellanos calcia sul palo lungo, il pallone esce di un niente. Il finale è incandescente: all'85' espulso Belahyane, che affonda il tackle sul polpaccio di Koné; al 94' la conclusione a giro di Cataldi finisce sul palo. È l'ultima occasione della partita: la Roma vince il derby. A fine match, rosso anche per Guendouzi per proteste.

Il tabellino di Lazio-Roma 0-1

Gol: 38' Pellegrini

 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46' Pellegrini); Guendouzi, Rovella (46' Cataldi), Dele-Bashiru (14' Belahyane); Pedro (79' Noslin), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. All. Sarri

 

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante (81' El Ayanaoui), Koné, Pellegrini (73' Pisilli), Angelino (81' Tsimikas); Soulé (73' Baldanzi), Ferguson (66' Dovbyk). All. Gasperini

 

Ammoniti: Ndicka (R), Gila (L)

Espulsi: Belahyane (L), Guendouzi (L)

Serie A, Lecce-Cagliari 1-2. Decide una doppietta di Belotti VIDEO

Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta

Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone. All. Baroni
 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Parma

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola

 

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Ordonez, Bernabé, Keita, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta

Serie A

Serie A: Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juve 1-1, Udinese-Milan 0-3. VIDEO

Sport: I più letti