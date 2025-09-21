Serie A, Lazio-Roma 0-1. Ora Torino-Atalanta e Cremonese-Parma

Pellegrini decide il derby della Capitale approffitando di un errore della difesa biancoceleste. Due espulsi: Belahyane e Guendouzi. Alle 18 in campo anche Fiorentina-Como e alle 20.45 Inter-Sassuolo. Il posticipo di lunedì è Napoli-Pisa (ore 20.45)
Nella quarta giornata di Serie A, la Roma vince il derby con la Lazio grazie alla rete di Pellegrini al 38'. Le altre partite di oggi, domenica 21 settembre, sono Torino-Atalanta (ore 15), Cremonese-Parma (ore 15), Fiorentina-Como (ore 18) e Inter-Sassuolo (ore 20.45). Chiude il posticipo Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre, ore 20.45). Si sono già giocate Lecce-Cagliari 1-2, Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juventus 1-1 e Udinese-Milan 0-3.
La cronaca di Lazio-Roma
Prima chance per la Lazio al 17', con Pedro che combatte e tiene il pallone, poi si apre sul sinistro e calcia alto sopra la traversa. Al 29' altra buona occasione per la squadra di Sarri: conclusione sul secondo palo di Zaccagni, Svilar devia in calcio d'angolo. Il gol dei biancocelesti sembra davvero maturo: al 33' Rovella entra in area, mette in mezzo ma sia Dia che Zaccagni non arrivano per un soffio. Eppure, nonostante la pressione biancoceleste, a passare in vantaggio è la Roma al 38': Nuno Tavares si fa soffiare un pallone in area da Rensch, Soulé la appoggia a Pellegrini che di prima intenzione infila Provedel. Ora i giallorossi prendono campo, con Provedel che in due occasioni salva i suoi. Al 54' clamoroso errore di Dia, che a tu per tu con Svilar manda alto. La Lazio si risveglia e al 76' va vicinissima al pareggio: Castellanos calcia sul palo lungo, il pallone esce di un niente. Il finale è incandescente: all'85' espulso Belahyane, che affonda il tackle sul polpaccio di Koné; al 94' la conclusione a giro di Cataldi finisce sul palo. È l'ultima occasione della partita: la Roma vince il derby. A fine match, rosso anche per Guendouzi per proteste.
Il tabellino di Lazio-Roma 0-1
Gol: 38' Pellegrini
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46' Pellegrini); Guendouzi, Rovella (46' Cataldi), Dele-Bashiru (14' Belahyane); Pedro (79' Noslin), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. All. Sarri
Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante (81' El Ayanaoui), Koné, Pellegrini (73' Pisilli), Angelino (81' Tsimikas); Soulé (73' Baldanzi), Ferguson (66' Dovbyk). All. Gasperini
Ammoniti: Ndicka (R), Gila (L)
Espulsi: Belahyane (L), Guendouzi (L)
Vedi anche
Serie A, Lecce-Cagliari 1-2. Decide una doppietta di Belotti VIDEO
Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta
Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Lazaro, Asllani, Ilic, Biraghi; Vlasic, Aboukhlal; Simeone. All. Baroni
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric
Le formazioni ufficiali di Cremonese-Parma
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Ordonez, Bernabé, Keita, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta
Vedi anche
Serie A: Bologna-Genoa 2-1, Verona-Juve 1-1, Udinese-Milan 0-3. VIDEO
Instagram e Getty
Serie A 2025-2026, le maglie home ufficiali di tutte le squadre
Sono state rese note le divise di casa di tutte le squadre del prossimo campionato di serie A, incluse le neopromosse Sassuolo, Cremonese e Pisa. Ecco quali sono