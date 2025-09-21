Serie A, Lazio-Roma 0-1. Ora Torino-Atalanta e Cremonese-Parma

Pellegrini decide il derby della Capitale approffitando di un errore della difesa biancoceleste. Due espulsi: Belahyane e Guendouzi. Alle 18 in campo anche Fiorentina-Como e alle 20.45 Inter-Sassuolo. Il posticipo di lunedì è Napoli-Pisa (ore 20.45)

La cronaca di Lazio-Roma

Prima chance per la Lazio al 17', con Pedro che combatte e tiene il pallone, poi si apre sul sinistro e calcia alto sopra la traversa. Al 29' altra buona occasione per la squadra di Sarri: conclusione sul secondo palo di Zaccagni, Svilar devia in calcio d'angolo. Il gol dei biancocelesti sembra davvero maturo: al 33' Rovella entra in area, mette in mezzo ma sia Dia che Zaccagni non arrivano per un soffio. Eppure, nonostante la pressione biancoceleste, a passare in vantaggio è la Roma al 38': Nuno Tavares si fa soffiare un pallone in area da Rensch, Soulé la appoggia a Pellegrini che di prima intenzione infila Provedel. Ora i giallorossi prendono campo, con Provedel che in due occasioni salva i suoi. Al 54' clamoroso errore di Dia, che a tu per tu con Svilar manda alto. La Lazio si risveglia e al 76' va vicinissima al pareggio: Castellanos calcia sul palo lungo, il pallone esce di un niente. Il finale è incandescente: all'85' espulso Belahyane, che affonda il tackle sul polpaccio di Koné; al 94' la conclusione a giro di Cataldi finisce sul palo. È l'ultima occasione della partita: la Roma vince il derby. A fine match, rosso anche per Guendouzi per proteste.

Il tabellino di Lazio-Roma 0-1

Gol: 38' Pellegrini

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (46' Pellegrini); Guendouzi, Rovella (46' Cataldi), Dele-Bashiru (14' Belahyane); Pedro (79' Noslin), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. All. Sarri

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante (81' El Ayanaoui), Koné, Pellegrini (73' Pisilli), Angelino (81' Tsimikas); Soulé (73' Baldanzi), Ferguson (66' Dovbyk). All. Gasperini

Ammoniti: Ndicka (R), Gila (L)

Espulsi: Belahyane (L), Guendouzi (L)