Serie A, Bologna-Genoa finisce 2-1. Alle 18 Verona-Juventus

Ieri ha aperto la quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 Lecce-Cagliari, terminata 1-2 grazie a una doppietta di Belotti. Dalle 20.45 scendono in campo Udinese-Milan. Domani invece sono in programma 5 partite, tra cui il derby di Roma
Continua oggi la quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26, iniziata ieri con l’anticipo Lecce-Cagliari terminato 1-2 e deciso da una doppietta di Belotti. Nella partita delle 15 il Bologna ha vinto in casa 2-1 contro il Genoa, mentre dalle 18 è il momento di Hellas Verona-Juventus, mentre dalle 20.45 scendono in campo Udinese-Milan. Domani invece sono in programma 5 partite: il derby Lazio-Roma, Torino-Atalanta, Cremonese-Parma, Fiorentina-Como e Inter-Sassuolo. Chiuderà la quarta giornata il posticipo del lunedì sera, Napoli-Pisa.
Le formazioni ufficiali di Verona-Juventus
VERONA (3-4-1-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bradaric; Bernede; Orban, Giovane. All. Zanetti
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor
Leggi anche
Champions League, Juventus-Borussia Dortmund finisce 4-4. HIGHLIGHTS
La cronaca di Bologna-Genoa
È il caldo il protagonista del primo tempo tra Bologna e Genoa, con le due squadre piuttosto contratte e senza particolari emozioni. Gli unici momenti degni di nota sono stati la grande parata di Skorupski al 35esimo e l’occasione di Heggem: il risultato alla fine dei primi 45 minuti è comunque fermo sullo 0-0. Nella ripresa è Ellertsson, al minuto 63, a sbloccare la partita e portare avanti il Genoa. Dieci minuti dopo arriva il pareggio del Bologna, siglato da Castro. Nel finale, i padroni di casa colpiscono la traversa con Orsolini e in pieno recupero, su calcio di rigore, ribaltano il risultato con Orsolini: la partita termina così 2-1
Il tabellino di Bologna-Genoa 2-1
63’ Ellertsson, 73’ Castro, 90+9' Orsolini
Leggi anche
Manchester City-Napoli 2-0: gol e highlights Champions
Instagram e Getty
Serie A 2025-2026, le maglie home ufficiali di tutte le squadre
Sono state rese note le divise di casa di tutte le squadre del prossimo campionato di serie A, incluse le neopromosse Sassuolo, Cremonese e Pisa. Ecco quali sono