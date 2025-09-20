Serie A, Bologna-Genoa finisce 2-1. Alle 18 Verona-Juventus

Continua oggi la quarta giornata del campionato di Serie A 2025/26 , iniziata ieri con l’anticipo Lecce-Cagliari terminato 1-2 e deciso da una doppietta di Belotti. Nella partita delle 15 il Bologna ha vinto in casa 2-1 contro il Genoa, mentre dalle 18 è il momento di Hellas Verona-Juventus, mentre dalle 20.45 scendono in campo Udinese-Milan. Domani invece sono in programma 5 partite: il derby Lazio-Roma, Torino-Atalanta, Cremonese-Parma, Fiorentina-Como e Inter-Sassuolo. Chiuderà la quarta giornata il posticipo del lunedì sera, Napoli-Pisa.

La cronaca di Bologna-Genoa

È il caldo il protagonista del primo tempo tra Bologna e Genoa, con le due squadre piuttosto contratte e senza particolari emozioni. Gli unici momenti degni di nota sono stati la grande parata di Skorupski al 35esimo e l’occasione di Heggem: il risultato alla fine dei primi 45 minuti è comunque fermo sullo 0-0. Nella ripresa è Ellertsson, al minuto 63, a sbloccare la partita e portare avanti il Genoa. Dieci minuti dopo arriva il pareggio del Bologna, siglato da Castro. Nel finale, i padroni di casa colpiscono la traversa con Orsolini e in pieno recupero, su calcio di rigore, ribaltano il risultato con Orsolini: la partita termina così 2-1

Il tabellino di Bologna-Genoa 2-1

63’ Ellertsson, 73’ Castro, 90+9' Orsolini