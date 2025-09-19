Serie A, Lecce-Cagliari 1-2. Decide una doppietta di Belotti

La quarta giornata del campionato di Serie A si è aperta questa sera con l’anticipo del venerdì tra Lecce e Cagliari. Allo stadio Via del Mare, i sardi hanno vinto 2-1 in rimonta, grazie a una doppietta di Belotti, e si regalano una notte al terzo posto in classifica. Il programma prosegue domani alle 15 con Bologna-Genoa, alle 18 c’è Verona-Juventus mentre in serata si gioca Udinese-Milan alle ore 20.45. Domenica 21 settembre alle 12.30 si comincia con il derby della Capitale tra Lazio e Roma, poi alle 15 in campo Torino-Atalanta e Cremonese-Parma. Alle 18 tocca a Fiorentina-Como mentre alle 20.45 c’è Inter-Sassuolo. Il turno si chiuderà lunedì con l’ultimo match, Napoli-Pisa ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Lecce-Cagliari

I padroni di casa vanno subito in vantaggio: al minuto 5 Sottil mette in mezzo per Tiago Gabriel che schiaccia di testa in rete. I sardi reagiscono e al 18esimo hanno una doppia grande chance con Esposito (palo) e Belotti (fuori di poco). Poco dopo Falcone è strepitoso con un riflesso su colpo di testa di Deiola e salva il risultato. Al 33esimo i rossoblu pareggiano: Palestra serve Belotti che realizza. Nel finale di frazione altro palo colpito da Esposito. Nella ripresa è Caprile a salvare sua porta da un quasi autogol di Luperto. Al 67esimo grande occasione per Tete Morente che sciupa di testa in tuffo da pochi passi. Poco dopo Belotti viene atterrato in area e si procura un calcio di rigore. È lo stesso attaccante che si incarica della battuta e realizza la sua doppietta. Il Lecce non riesce più a rendersi pericoloso e il Cagliari può far festa.

Il tabellino di Lecce-Cagliari 1-2

Gol: 5' Tiago Gabriel (L), 33' Belotti (C), 71' rig. Belotti (C)

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo (46' Ndaba); Ramadani (73' Camarda), Coulibaly, Sala (46' Kaba); Sottil (61' Tete Morente), Stulic, Pierotti (80' N'Dri). All.: Di Francesco

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo (73' Zappa), Prati (60' Felici), Deiola (87' Mazzitelli); Esposito (60' Gaetano), Folorunsho; Belotti (73' Kilicsoy). All.: Pisacane

Ammoniti: Tiago Gabriel, Coulibaly, Esposito, Deiola, Obert