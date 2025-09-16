Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Samuel Umtiti, il calciatore ex Lecce e Barcellona si ritira a 31 anni

Sport
©Getty

Cresciuto nel vivaio del Lione, è stato campione del mondo con la Francia nel 2018. "Ho dato tutto me stesso con passione e non ho rimpianti", ha scritto sui social 

ascolta articolo

Umtiti lascia il calcio. L'ex difensore del Barcellona e del Lecce ha annunciato il suo ritiro all'età di 31 anni. Cresciuto nel vivaio del Lione, Umtiti è arrivato al Barcellona nel 2016 e ha collezionato 133 presenze con il club, contribuendo alla vittoria di due titoli della Liga. Con la nazionale francese è stato invece campione del mondo nel 2018. "Dopo una carriera intensa, con alti e bassi, è giunto il momento di dire addio... Ho dato tutto me stesso con passione e non ho rimpianti", ha scritto Umtiti sui social media lunedì sera. "Vorrei ringraziare tutti i club, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho avuto il privilegio di lavorare", ha aggiunto il difensore, autore del gol decisivo per la Francia nella semifinale dei Mondiali del 2018 contro il Belgio. 

Sport: Ultime notizie

Samuel Umtiti, il calciatore ex Lecce e Barcellona si ritira a 31 anni

Sport

Cresciuto nel vivaio del Lione, è stato campione del mondo con la Francia nel 2018. "Ho dato...

Chi era Matteo Franzoso, promessa azzurra dello sci alpino

Sport

Avrebbe compiuto 26 anni oggi. Grande sportivo, sempre sorridente e gentile, era arrivato in Cile...

10 foto

Serie A, Verona-Cremonese 0-0 e Como-Genoa 1-1. HIGHLIGHTS

Sport

La 3^ giornata di campionato si è chiusa con le ultime due partite. Match senza reti al...

Serie A

Sci, Matteo Franzoso morto in Cile dopo due giorni di coma

Sport

Il 25enne atleta azzurro, portacolori delle Fiamme Gialle, era caduto sabato durante un...

Duplantis, l’uomo dei record: l’ultimo a Tokyo saltando a 6,30 metri

Sport

Incoronato campione olimpico per la prima volta in carriera nello stesso stadio nel 2021, vuoto a...

9 foto

Sport: I più letti