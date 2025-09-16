Samuel Umtiti, il calciatore ex Lecce e Barcellona si ritira a 31 anni

Cresciuto nel vivaio del Lione, è stato campione del mondo con la Francia nel 2018. "Ho dato tutto me stesso con passione e non ho rimpianti", ha scritto sui social

Umtiti lascia il calcio. L'ex difensore del Barcellona e del Lecce ha annunciato il suo ritiro all'età di 31 anni. Cresciuto nel vivaio del Lione, Umtiti è arrivato al Barcellona nel 2016 e ha collezionato 133 presenze con il club, contribuendo alla vittoria di due titoli della Liga. Con la nazionale francese è stato invece campione del mondo nel 2018. "Dopo una carriera intensa, con alti e bassi, è giunto il momento di dire addio... Ho dato tutto me stesso con passione e non ho rimpianti", ha scritto Umtiti sui social media lunedì sera. "Vorrei ringraziare tutti i club, i presidenti, gli allenatori e i giocatori con cui ho avuto il privilegio di lavorare", ha aggiunto il difensore, autore del gol decisivo per la Francia nella semifinale dei Mondiali del 2018 contro il Belgio.