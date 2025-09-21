Esplora tutte le offerte Sky
Formula 1, Gp Baku: vince Verstappen. Video highlights della gara

Sport
©Getty

La vittoria dopo una gara condotta in testa dalla pole fino al traguardo. Secondo posto per la Mercedes di George Russel, sul terzo gradino del podio Carlos Sainz su Williams

Max Verstappen su Red Bull vince il Gp dell'Azerbaijan, dopo una gara condotta in testa dalla pole fino al traguardo. Secondo posto per la Mercedes di George Russel, sul terzo gradino del podio Carlos Sainz su Williams. 

Partito dalla pole, Max Verstappen ha conquistato la vittoria nel Gran Premio dell'Azerbaijan, dopo che il leader del campionato Oscar Piastri è uscito di pista al primo giro del tortuoso circuito cittadino. Lando Norris, compagno di squadra di Piastri in McLaren e suo più diretto rivale per il titolo piloti, non è però riuscito a capitalizzare appieno l'occasione, chiudendo solo settimo e riducendo il distacco dalla vetta della classifica di sei punti, portandolo a -25. 

