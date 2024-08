Olimpiadi, Taddeucci bronzo nella 10 km femminile nella Senna. LIVE

"Una medaglia incredibile. Se penso che fino ad un mese fa non avevo nemmeno il pass per i Giochi..., sono felice". Ginevra Taddeucci, bronzo nella 10 chilometri di nuoto a Parigi, non trattiene le lacrime e se ne scusa ai microfoni della Rai, spiegando di essere la più sorpresa del suo risultato. "In queste gare sai che non è mai finita finchè non tocchi ma anche dopo non ci credevo, ho dovuto vedere il tabellone per convincermi e dirmi, meno male"."Qui nella Senna la corrente era terribile, c'era un tratto dove se non stavi attenta venivi risucchiata come in un imbuto", ha spiegato la fiorentina.