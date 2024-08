Olimpiadi, perché nuotatrice Alonso è stata allontanata dal Villaggio

La vicenda

Classe 2004, per Alonso Parigi 2024 è stata la sua seconda Olimpiade. La 20enne, però, subito dopo l’eliminazione nelle batterie dei 100m farfalla il 27 luglio, ha dichiarato a sorpresa in lacrime il suo ritiro per andare a studiare negli Stati Uniti “e continuare la mia carriera accademica”. Notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto la Federazione: “Non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, neanche l’allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo”, ha detto Schaerer. Ma la storia non finisce lì. Infatti, "era stata autorizzata a lasciare il Villaggio, ma in quel momento ha smesso di appartenere alla nostra delegazione. Quando l'ho incontrata, vestita in borghese, le ho chiesto: "Luana, che fai qui?". Poi le ho ribadito che se fa parte di una delegazione deve rispettare le regole. Ho mandato un'email in cui le ho scritto che non può più entrare nel Villaggio perché si è già ritirata", prosegue Schaerer. Secondo quanto riportato, una delle motivazioni riguarderebbe anche alcuni comportamenti inappropriati di Alonso, ma Schaerer non è entrata nei dettagli di ciò che è accaduto. La nuotatrice, da parte sua ha invece spiegato in una storia Instagram che “non mi hanno mai cacciata o espulsa da nessuna parte, smettete di diffondere informazioni false. Non voglio rilasciare comunicati, ma non intendo nemmeno lasciare che le bugie mi danneggiano”.