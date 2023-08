Serie A: Juventus-Bologna 1-1, Fiorentina-Lecce 2-2. VIDEO

Due pareggi nelle partite del pomeriggio. A Torino segna prima Ferguson, poi nel secondo tempo Vlahovic evita la sconfitta. A Firenze i viola si portano avanti con Nico Gonzalez e Duncan, ma nella ripresa il Lecce rimonta con Rafia e Krstovic. Ora in campo Lazio-Genoa (in diretta su Sky) e Napoli-Sassuolo

La seconda giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel pomeriggio due pareggi: Juventus-Bologna 1-1 e Fiorentina-Lecce 2-2. Ora in campo Lazio-Genoa (in diretta su Sky) e Napoli-Sassuolo. Il turno si chiude domani, lunedì 28 agosto, con Salernitana-Udinese alle 18.30 e Cagliari-Inter alle 20.45. Ieri il Milan ha strapazzato 4-1 il Torino, la Roma ha perso 2-1 contro l’Hellas a Verona, il Frosinone ha battuto 2-1 l’Atalanta, il Monza ha vinto 2-0 contro l’Empoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Juventus-Bologna

A Torino la Juventus pareggia 1-1 con il Bologna. La partita si sblocca dopo 24 minuti: Ferguson riceve palla da Zirkzee e firma la rete dell’1-0 per gli ospiti. I padroni di casa chiudono il primo tempo senza grosse occasioni e vanno negli spogliatoi in svantaggio. Nella ripresa la Juve prova a spingere. Al 52’ Vlahovic segna, ma l’arbitro annulla per una posizione irregolare di Rabiot. All’80’ ancora Vlahovic e questa volta il gol è regolare: cross in mezzo di Iling Junior, colpo di testa vincente del calciatore serbo. Forcing finale della Juve e occasionissima in contropiede per il Bologna, ma il risultato non cambia: 1-1.

Il tabellino di Juventus-Bologna 1-1 (GLI HIGHLIGHTS)

24' pt Ferguson (B), 35' st Vlahovic (J)



JUVENTUS (3-5-2): Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (36' st McKennie), Fagioli (21' st Pogba), Locatelli (36' st Yildiz), Rabiot, Cambiaso (21' st Iling-Junior); Vlahovic, Chiesa (29' st Milik). All. Allegri



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis (16' st Corazza); Moro (16' st Dominguez), Aebischer (40' st El Azzouzi); Ndoye (47' st Fabbian), Ferguson, Orsolini (16' st Karlsson); Zirkzee. All. Thiago Motta



Ammoniti: Rabiot, Posch, per gioco falloso, Yildiz per comportamento non regolamentare.