Mancini ct dell'Arabia Saudita: c'è l'accordo, domani la presentazione

Sport

L'ex allenatore di Inter, Manchester City e Zenit si è dimesso il 13 agosto 2023 da ct della Nazionale: il trionfo a Euro 2020 il suo successo più grande nei cinque anni alla guida dell'Italia. Da calciatore l'esordio col Bologna in Serie A, a 16 anni e 9 mesi: nella sua carriera, tra gli altri trofei, vanno ricordati gli storici scudetti con Sampdoria e Lazio, a cui si aggiungono quelli ottenuti da tecnico sia a Milano che in Inghilterra

Dall'esordio da calciatore al Bologna alla finalissima degli Europei 2020 vinta, che ha riportato un titolo continentale agli Azzurri dopo 53 anni, passando per il Mondiale mancato e le dimissioni dell'agosto 2023. In mezzo, una carriera lunga oltre 40 anni se si sommano le esperienze in campo e poi in panchina. Ecco le principali tappe della biografia calcistica di Roberto Mancini, il tecnico che ha condotto l'Italia a vincere la finalissima di Wembley e a laurearsi per la seconda volta campione d'Europa