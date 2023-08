Serie A, Frosinone-Atalanta 2-1 e Monza-Empoli 2-0. VIDEO

Quattro partite in questo sabato di campionato. Alle 18.30 il Frosinone ha battuto la Dea grazie alle reti di Harroui e Monterisi, mentre il Monza ha superato l’Empoli con una doppietta di Colpani. Dalle 20.45 in campo Verona-Roma e Milan-Torino (in diretta su Sky)

La seconda giornata di Serie A si apre oggi, sabato 26 agosto, con quattro partite. Alle 18.30 sono scese in campo Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli, finite 2-1 e 2-0. Dalle 20.45 si stanno giocando Verona-Roma e Milan-Torino (in diretta su Sky). Il secondo turno prosegue domenica con Juventus-Bologna e Fiorentina-Lecce alle 18.30, Lazio-Genoa (in diretta su Sky) e Napoli-Sassuolo alle 20.45. Si chiude lunedì con Salernitana-Udinese alle 18.30 e Cagliari-Inter alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Frosinone-Atalanta

Allo Stirpe il Frosinone vince 2-1 contro l’Atalanta. La squadra di Di Francesco parte subito forte e dopo 5 minuti si porta in vantaggio: Harroui, dal limite dell’area, fa partire un destro precisissimo che s’infila nell’angolino. Al 24’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Frosinone raddoppia con Monterisi. L’Atalanta si rende pericolosa in un paio di occasioni, soprattutto con Zappacosta, ma il primo tempo finisce 2-0 per i padroni di casa. L’Atalanta accorcia le distanze al 56’: Zapata riceve palla in area da Ederson, si gira e con un gran tiro di destro supera Cerofolini. Forcing della Dea fino al fischio finale, ma il Frosinone riesce a chiudersi e difendere il risultato. Finisce 2-1, con la prima vittoria stagionale della squadra di Di Francesco.

Il tabellino di Frosinone-Atalanta 2-1 (GLI HIGHLIGHTS)

5' pt Harroui (F), 30' pt Monterisi (F), 11' st Zapata (A)



FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (29' st Brescianini), Harroui (37' st Szyminski); Gelli, Cheddira (37' st Cuni), Baez (15' st Garritano). All. Di Francesco



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti (30' st Muriel), Kolasinac; Zappacosta (1' st Zortea), Ederson, de Roon, Ruggeri (36' st Bakker); Koopmeiners; Lookman (1' st De Ketelaere), Zapata (23' st Scamacca). All. Gasperini



Ammoniti: Barrenechea, Lookmann, de Roon per gioco falloso.