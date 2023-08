Serie A, Torino-Cagliari 0-0. Ora in campo Bologna-Milan 0-2. LIVE

La prima giornata della stagione 2023-24 del campionato di Serie A si conclude con gli ultimi due match in programma. Nel tardo pomeriggio, Torino-Cagliari è terminata 0-0. Alle 20.45 è iniziata Bologna-Milan: risultato di 0-2, gol di Giroud e Pulisic (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Anche nelle partite odierne, prima della partita è osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo Mazzone, morto a 86 anni (LA FOTOSTORIA – IL RICORDO SUI SOCIAL - I FUNERALI). Questa prima giornata era iniziata sabato con la vittoria del Napoli sul Frosinone e quella del Verona sull’Empoli. In serata la Fiorentina aveva vinto 4-1 a Marassi contro il Genoa e l’Inter si è imposta 2-0 in casa sul Monza. Ieri invece l’Atalanta ha vinto in trasferta sul campo del Sassuolo, mentre Roma-Salernitana è terminata 2-2. In serata poi la Lazio ha perso 2-1 a Lecce mentre la Juventus ha superato in trasferta con un rotondo 3-0 l’Udinese.