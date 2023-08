Serie A: Roma-Salernitana finisce 2-2, Sassuolo-Atalanta 0-2

Dopo le partite del sabato che hanno dato il via al campionato, si prosegue oggi con quattro match. Alle 18.30 si sono giocate Sassuolo-Atalanta, finita con il successo della Dea, e Roma-Salernitana, terminata in parità. Alle 20.45 chiudono la domenica Lecce-Lazio (in diretta su Sky) e Udinese-Juventus

La prima giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite. Alle 18.30 si sono giocate Sassuolo-Atalanta, finita 0-2, e Roma-Salernitana, terminata 2-2. Alle 20.45 chiudono la domenica Lecce-Lazio (in diretta su Sky) e Udinese-Juventus. Il primo turno di campionato si completerà domani, lunedì 21 agosto, con Torino-Cagliari alle 18.30 (in diretta su Sky) e Bologna-Milan alle 20.45. Sabato c’è stata la vittoria dei campioni d’Italia del Napoli a Frosinone per 3-1, il successo del Verona a Empoli per 1-0, la sconfitta del Genoa in casa per 4-1 contro la Fiorentina e il 2-0 dell’Inter contro il Monza a San Siro ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Prima di tutti i match un minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo Mazzone , morto a 86 anni ( LA FOTOSTORIA – IL RICORDO SUI SOCIAL ).

La cronaca di Roma-Salernitana

Pareggiano 2-2 Roma e Salernitana. Dopo 8 minuti il Var annulla un gol di Belotti per fuorigioco. Il “Gallo” non si perde d’animo e al 17’ trova di nuovo la porta: lancio in profondità di Llorente, Belotti questa volta tira da posizione regolare e firma l’1-0 della Roma (non segnava in A da più di un anno). Al 36’ il pareggio della Salernitana: nel momento migliore dei giallorossi, Candreva batte Rui Patricio infilando la palla sotto la traversa. Il primo tempo si chiude sull’1-1. Nella ripresa, magia di Candreva: al 49’ riceve sul secondo palo da Bradaric, si sposta il pallone sul piede sinistro, calcia di prima sul palo lontano e fa doppietta. La Roma spinge e al 77’ El Shaarawy centra il palo. All’82’ doppietta anche per Belotti: segna la rete del 2-2 di testa, dopo un corner battuto da Paredes.

Il tabellino di Roma-Salernitana 2-2

17' pt Belotti (R), 36' pt Candreva (S), 4' st Candreva (S), 37' st Belotti (R)



ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling (20' st Paredes), Llorente, Kristensen (20' st Karsdorp), Aouar (47' st Pagano), Cristante, Bove (20' st Renato Sanches), Spinazzola (20' st Zalewski), El Shaarawy, Belotti. All. Rapetti



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Lovato, Fazio, Gyomber, Mazzocchi (21' st Dia), Maggiore (33' st Legowski), Coulibaly L., Bradaric, Candreva, Kastanos (33' st Sambia), Botheim (43' st Coulibaly M.). All. Sousa



Ammoniti: Gyomber, Maggiore, Kastanos e Fazio per gioco falloso.