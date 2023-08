15/16 ©Ansa

ATTACCANTI, LE CERTEZZE - Ciro Immobile viene da una stagione travagliata ma la sua carriera parla da sola: se sta bene è uno degli attaccanti più implacabili della Serie A. La Roma, senza Abraham infortunato per mesi, è sulle spalle di Dybala, che al netto degli infortuni è una garanzia di bonus. Molta attesa per Vlahovic, che finora alla Juve si è espresso non al meglio. Se non dovessero esserci novità di calciomercato sarà lui a guidare l’attacco bianconero