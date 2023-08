Calciomercato, ecco i volti nuovi e chi ha lasciato la Serie A

1/21 ©Ansa

Sabato 19 agosto alle 18:30 comincia la stagione 2023/2024 della Serie A di calcio e inizia quindi la corsa verso lo scudetto per determinare quale sarà la squadra a conquistare la vittoria finale dopo il clamoroso trionfo del Napoli nella passata stagione (Nella foto i festeggiamenti dei partenopei). I campioni in campo però non saranno gli stessi, ci saranno volti nuovi mentre alcuni non calcheranno più i campi della Serie A. Vediamo chi sono

