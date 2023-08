Calcio, il designatore Rocchi: "Basta razzismo, fermeremo il gioco"

Il numero uno dell'Aia ha parlato durante l'incontro con i direttori di gara che ha chiuso il raduno pre-campionato a Cascia. "Al primo accenno ci fermeremo per uno o due minuti. Senza annunci preventivi perché sono superati. Poi spetterà all'ufficiale di pubblica sicurezza decidere se sospendere la gara"

"Tolleranza zero per il razzismo sui campi di calcio. Dal primo minuto della prima partita". Così si è espresso il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, nell'incontro con i direttori di gara che ha chiuso il raduno pre-campionato a Cascia. "È un fenomeno intollerabile e siamo stufi", ha aggiunto. "Nessuno si deve permettere di portare il razzismo su un campo di calcio e al primo accenno ci fermeremo per uno o due minuti. Senza annunci preventivi perché sono superati. Poi spetterà all'ufficiale di pubblica sicurezza decidere se sospendere la gara se i gesti razzisti vanno avanti".