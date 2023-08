4/11 ©Ansa

È il preludio per l'arrivo in una big del calcio italiano, la Juventus, che nell'estate del 1997 lo acquista per 20 miliardi di lire. Inzaghi dribbla lo scetticismo iniziale dei tifosi come fa con gli avversari in campo e chiude la stagione con 27 gol in 46 partite