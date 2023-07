Fiorentina in Conference League, ammessa dall'Uefa al posto della Juve

Il club viola ufficializza l'ingresso nella terza competizione europea, dopo l'anno di stop imposto ai bianconeri, che hanno rinunciato all'appello. La squadra di Vincenzo Italiano attesa dai playoff in programma il 14 e il 21 agosto: tra sette giorni il sorteggio dell'avversaria

Adesso è ufficiale: la Fiorentina, come annunciato attraverso i propri canali, è stata ammessa alla prossima Conference League al posto della Juventus, squalificata dalla Uefa per un anno dalle competizioni europee. Il club bianconero ha rinunciato all'appello e così la squadra viola, ottava in campionato, ne prende il posto.