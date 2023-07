Calcio, da Italia e Turchia candidatura congiunta per Europei 2032

I due Paesi hanno inviato all'Uefa una lettera per organizzare insieme il torneo. La decisione il prossimo 10 ottobre. Il presidente della Figc Gravina: "Siamo di fronte a una svolta storica"

La Federcalcio italiana e quella turca hanno inviato una lettera alla UEFA in cui si candidano ad organizzare insieme l'Europeo del 2032. L'Italia e la Turchia a tutt'oggi erano le uniche due candidate, dunque a meno di sorprese si va verso l'assegnazione ai due paesi della rassegna continentale.

La decisione è maturata dopo un incontro, avvenuto a Roma nei giorni scorsi, tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il suo omologo Mehmet Büyükekşi. L'assegnazione di Uefa Euro 2032 è prevista il prossimo 10 ottobre durante la riunione del Comitato Esecutivo in programma a Nyon.

Gravina: "Svolta storica"

"Siamo di fronte ad una svolta storica che ha come obiettivo la valorizzazione del calcio continentale", ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, annunciando l'accordo. "Il progetto, oltre ad avvicinare due realtà consolidate nel panorama calcistico europeo, esalta i valori di amicizia e cooperazione, coinvolgendo due mondi contraddistinti da profonde radici storiche, due culture che, nel corso dei millenni, si sono reciprocamente contaminate influenzando in maniera sostanziale la storia dell’Europa mediterranea. Il calcio vuole essere un ponte ideale per la condivisione delle passioni e delle emozioni legate allo sport".