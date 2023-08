Calciatore canta "All of me" nello spogliatoio e stupisce tutti. VIDEO

Ha stupito gli utenti del web che hanno potuto ascoltare la sua “performance” canora, i compagni di squadra presenti ma anche John Legend, che ha riproposto la versione video del momento nei suoi canali social. Si chiama Udoka Godwin-Malife ed è un nuovo calciatore dello Swindon Town, squadra di calcio della quarta divisione inglese. Come spesso accade, il rito di iniziazione (anche nel calcio) prevede che i nuovi arrivati cantino una canzone davanti ai compagni e allo staff. Il difensore, con una bottiglietta in mano per simulare un microfono, ha così deciso di salire sulla panchina dello spogliatoio e ha sorpreso i presenti con la sua versione di "All of Me", celebre successo di John Legend.