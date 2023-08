Messi, doppietta decisiva per l'Inter Miami con l'FC Dallas. VIDEO

Lionel Messi ha conquistato gli Stati Uniti. La Pulce non smette di stupire: è stato ancora protagonista nella notte con l'Inter Miami. Nel match contro l'FC Dallas, valido per gli ottavi di Leagues Cup, l'argentino ha trascinato la sua squadra ai tempi supplementari segnando una doppietta. Due gol che sono valsi il pareggio al termine dei tempi regolamentari.

Prestazione superlativa



Il capitano dell'Albiceleste ha siglato il vantaggio al 6' e pareggiato i conti, per il 4-4, con una punizione stratosferica a cinque minuti dalla fine. Non solo. Perché Messi ai calci di rigore ha trasformato il primo tiro, mentre un errore dell'americano Paxton Pomykal ha condannato l'FC Dallas. L'Inter Miami di Messi, capocannoniere del torneo con sette gol in quattro partite, adesso affronterà Houston Dynamo o Charlotte nei quarti di finale, in programma l'11 agosto.