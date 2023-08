Serie A: il Napoli vince 3-1 a Frosinone e il Verona 1-0 a Empoli

Riparte il campionato di Serie A. La prima giornata della stagione 2023/2024 si è aperta con Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona, che si sono giocate alle 18.30: i campioni d’Italia in carica hanno vinto 3-1 in rimonta, l’Hellas 1-0. Alle 20.45 si giocano Genoa-Fiorentina e Inter-Monza (in diretta su Sky). Domenica alle 18.30 ci sono Sassuolo-Atalanta e Roma-Salernitana, alle 20.45 Lecce-Lazio (in diretta su Sky) e Udinese-Juventus. Chiudono il turno, lunedì, Torino-Cagliari (in diretta su Sky) alle 18.30 e Bologna-Milan alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Prima di tutti i match un minuto di raccoglimento in ricordo di Carlo Mazzone , morto a 86 anni ( LA FOTOSTORIA – IL RICORDO SUI SOCIAL ).

La cronaca di Frosinone-Napoli

Finisce 1-3 tra il neopromosso Frosinone e il Napoli. I campioni d’Italia si ritrovano sotto dopo 7 minuti: Harroui segna su rigore, assegnato per un fallo di Cajuste su Baez durante una mischia da calcio d’angolo. Il pari degli azzurri arriva al 24’: Politano si avventa su una palla ribattuta e, col mancino da fuori area, calcia al volo e supera Turati. Al 35’ il Var annulla per fuorigioco di Cajuste un gol di Raspadori. Al 42’ il gol è valido e il Napoli ribalta la partita: Di Lorenzo appoggia al centro per Osimhen, che fa partire un destro potentissimo che colpisce la traversa e s’infila in rete. Il primo tempo finisce 2-1 per gli ospiti. Al 57’ Baez, su calcio di punizione, colpisce il palo. Al 79’ il Napoli segna il terzo gol: ancora Di Lorenzo per Osimhen, che si ritrova da solo davanti al portiere e non sbaglia. Buona la prima per mister Garcia.

Il tabellino di Frosinone-Napoli 1-3

7' pt rigore Harroui (F), 24' pt Politano (N), 42' pt Osimhen (N), 34' st Osimhen (N)



FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli (30' st Brescianini), Harroui (41' st Barrenechea); Baez (30' st Canotto), Cuni (22' st Borrelli), Caso (22' st Kvernadze). All. Di Francesco



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (31' st Mario Rui); Cajuste (1' st Anguissa), Lobotka (47' st Ostigard), Zielinski; Politano (31' st Elmas), Osimhen (36' st Simeone), Raspadori. All. Garcia



Ammoniti: Oyono, Lobokta, Cajuste, Olivera, Mazzitelli, Gelli per gioco scorretto, Garcia per proteste.